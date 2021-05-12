Osmaniye belediyesi öksüz ve yetimleri unutmadı - Son Dakika

Osmaniye Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi öksüz ve yetimleri bayramlık çeki hediye etti.

İhtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi yardımını aralıksız sürdürürken Ramazan Ayında her gün sıcak yemek dağıtımında bulunarak vatandaşlarıyla birlikte olan Osmaniye Belediyesi Ramazan Bayramı öncesi öksüz ve yetim çocukları da unutmadı. Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, izcilik kulübü üyeleri ile öksüz ve yetimlerin kapısını tek tek çalıp onlara bayramlık alması için hediye çeki verdi.

Kara, "Kıymetli evlatlarım, bugünün küçükleri olsanız da yarın büyüdüğünüzde bu ülke sizlere emanet olacak. Bu nedenle her biriniz bizim kıymetlimizsiniz. Okumaktan, çalışmaktan ve üretmekten hiç vazgeçmeyin. Hayatın sizlere güzellikler, mutluluk ve sağlık getirmesini dilerken hepinizi yürekten kucaklıyorum" dedi. Osmaniye Belediyesi ve hayırseverlerin birlikte yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde şehir merkezinde yaşayan bini aşkın öksüz ve yetim çocuğa ulaşıldı. - OSMANİYE