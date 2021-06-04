Osmaniye Belediyesi, 'Pandemide bir destek daha' sloganıyla fide dağıtımına başladı - Son Dakika

Belediye hizmet binasının önünde tamamlanan dağıtım töreninin ardından Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan ekipler tarafından mahallelerde fide dağıtımı devam ediyor.

Fide dağıtım töreninde katkı ve desteklerinden dolayı belediye meclis üyelerinin her birine ayrı ayrı teşekkür eden Belediye Başkan Kadir Kara; "Belediyemiz tarafından pandemi süresi içerisinde özellikle evlerinde kalan hanımefendilerin, hemşerilerimizin kendileri için bir uğraş oluşturabilecek hem de ev ekonomisine katkı sağlayacağına inandığımız fide dağıtımı gerçekleştiriyoruz. Domates, salatalık, biber ve patlıcan fidelerini belediye meclisi olarak aldığımız karar gereğince vatandaşlarımıza dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Verdiğimiz bu fideleri hemşerilerimiz kendi küçük bahçelerinde dahi olsa yetiştirebilecek ve ev ekonomisine küçükte olsa katkı sağlayacaklar. Pandemi döneminde en çok ihtiyacımız olan ürünler konusunda Osmaniyeli hemşerilerimize çam sakızı çoban armağanı bizlerde katkıda bulunmak istedik.Hayırlı uğurlu olmasını diliyor, katılan hemşerilerimize de teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

Osmaniye Belediyesi tarafından dağıtımı gerçekleştirilen fideler ile ilgili düşüncelerini aktaran vatandaşlar, bahçemizde yetiştirerek afiyetle sofralarımızda yiyeceğimiz fideler için Başkan Kadir Kara'ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ifadelerini kullandılar.