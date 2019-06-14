Son Dakika Haberleri: Osmaniye Belediyesi ücretsiz 11'inci yaz spor okulları kayıtları başlıyor
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Osmaniye Belediyesi ücretsiz 11'inci yaz spor okulları kayıtları başlıyor

3 saat önce

"Sağlıklı ve Eğlenceli Bir Yaz İçin" sloganı ile düzenlenen, Osmaniye Belediyesi Ücretsiz Yaz Spor Okulları'nın bu yıl on birincisi yapılacak.

Osmaniye Belediyesi ücretsiz 11'inci yaz spor okulları kayıtları başlıyor, System.String[]

Osmaniye Belediyesi Ücretsiz 11'inci Yaz Spor Okulları'nın kayıtları 17 - 27 Haziran tarihleri arasında olacaktır.

Osmaniye Belediyesi'nin Sosyal Sorumluluk Projesi olan 7 – 14 yaş arası çocuklarımıza yönelik Yaz Spor Okulları basketbol, futbol, voleybol, badminton, tırmanma, dart, izcilik, bocce, satranç, su kanosu, okçuluk, çim hokeyi, ve masa tenisi branşlarında açılacak.

Kayıtlarda öğrencilerden sağlık raporu, nüfus cüzdanı fotokopisi ve öğrenci belgesi istenirken, kayıt sırasında velilerin de olması gerekiyor. Kayıtlar belediye girişindeki stantlarda kurs eğitmenleri tarafından yapılacak.

1 Temmuz – 2 Ağustos tarihleri arasında tek dönem halinde yapılacak 11. Yaz Spor Okullarında, öğrencilere belli noktalardan servis imkânı sağlanacak.

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:09 Kaynak: Bültenler
Osmaniye, Güncel
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