Osmaniye Belediyesi yaylara hizmet götürmeye devam ediyor - Son Dakika

Zorkun Yaylası'nda asfaltlama çalışmaları yayla sezonunun başlamasıyla birlikte hız kazandı. Asfaltı bozulmuş sokaklar belediye ekiplerince tespit edilerekişlem yapılıyor. Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından Şenlik Tepesi istikametinden başlatılan asfalt çalışmaları Zorkun Yaylası'nın diğer sokaklarında da devam edecek. Belediye ekipleriZorkun'da bir yandan asfalt çalışmaları, diğer yandan da zabıta,temizlik, emlak, ilaçlama ve hafriyat alım çalışmaları yapıyor. Ayrıca,Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinceBüyük ve Küçük Küreci ile Tuztaşı mevkilerinde 2.5 km uzunluğunda içme suyu hat bakım ve bağlantı çalışması gerçekleştirildi.

Konuyla ilgi bir açıklama yapan Osmaniye Belediye Başkan Kadir Kara: " Göreve geldiğimiz günden bu yana Zorkun ile ilgili tüm yetkileri belediye çatısı altında toplayıp, bölgeye daha fazla hizmet verebilmenin çabası içindeyiz. Asfalt çalışmaları ile yayladaki ulaşımın rahatlatılması, vatandaşların yazın tozdan, kışın da çamurdan etkilenmemesini amaçlıyoruz. İçme suyu alt yapısı konusunda yaylamızın bazı semtlerinde çalışmaları tamamladık. Yaylamızda Zabıta , Temizlik, İlaçlamahizmetleri de ara verilmeden devam ettirilecek. " şeklinde konuştu.