Son Dakika Haberleri: Osmaniye Belediyesi Yetim Çocukları Sevindirdi

Osmaniye Belediyesi Yetim Çocukları Sevindirdi

38 dakika önce

OSMANİYE (AA) – Osmaniye Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Masal Park'a getirilen YETİM çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Osmaniye Belediyesi Yetim Çocukları Sevindirdi, System.String[]
OSMANİYE (AA) – Osmaniye Belediyesi ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Derneği tarafından Masal Park'a getirilen YETİM çocuklar, gönüllerince eğlendi.

Etkinliğe katılan Belediye Başkanı Kadir Kara, Masal Park'ın çocukları mutlu etmek için açılan bir tesis olduğunu söyledi.

Yetim çocukları misafir etmekten mutlu olduğunu ifade eden Kara, "Her konuğun güzel anılarla döndüğü parkımızdan bugün de çocuklarımız unutulmaz hatıralarla ayrılacaklardır. Yetim çocuklarımızın yanında yer almaya devam edeceğiz. Bundan kimse şüphe duymasın. Bu organizasyon için emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 11:00 Kaynak: AA

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