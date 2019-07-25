OSMANİYE BENZİNİ BİTEN ENGELLİ ARACI, POLİS OTOSUYLA ÇEKİLDİ
38 dakika önce
OSMANİYE'de benzini biten 3 tekerli engelli aracı, sürücüsünün evine, polis otosuyla çekildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:53 Kaynak: DHA
OSMANİYE'de benzini biten 3 tekerli engelli aracı, sürücüsünün evine, polis otosuyla çekildi. Çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedilen görüntüler, sosyal medyada yüzlerce beğeni aldı.
Akşam saatlerinde evine gitmek üzere yola çıkan engelli vatandaşın 3 tekerlekli motosikleti, Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi
üzerinde durdu. Benzini biten aracını çalıştıramayan engelli vatandaşın yardımına devriye görevinde bulunan polisler yetişti.
Çekme halatı ile ekip otosuna bağlanan araç, vatandaşın Karacalar Köyü'ndeki evine çekilerek, götürüldü. Bu anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilip, sosyal medyada paylaşıldı
Boris Johnson: Babamın dedesi Türk'tü ama benim Türk yanım zayıf Taksim Cumhuriyet Anıtı'na yazılan yazıyı gören ekipler harekete geçti Bayram için 10 bin ek seferin biletleri satışa sunuldu İnsan zinciri oluşturup hayat kurtardılar