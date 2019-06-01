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OSMANİYE Binlerce Osmaniyeli, sahur sofrasında buluştu

19 dakika önce

Binlerce Osmaniyeli, sahur sofrasında buluştuOsmaniye Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda sahur yemeği verildi.

Binlerce Osmaniyeli, sahur sofrasında buluştu
Osmaniye Belediyesi tarafından, Cumhuriyet Meydanı'nda sahur yemeği verildi.
Yaklaşık 3 bin kişilik kurulan sahur sofrasında hazırlatılan kahvaltı, vatandaşlara ikram edildi. Sahur yemeği öncesinde, Belediye Başkanı Kadir Kara, tüm masaları dolaşarak sağladıkları katkı ve katılımlardan dolayı vatandaşlara teşekkür edip kandillerini kutladı. Daha sonra ise Zafer Camii İmam Hatibi Adem Yıldır tarafından Kur'anı Kerim okunup dua yapıldı.
Belediye Başkanı Kadir Kara, her yıl sahurun ve seherin bereketini paylaşmak adına bu programın düzenlendiğini belirterek, Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek ramazan ayının son günlerinden olan bu gece Kadir Gecesini idrak ediyoruz.Bu gecenin öncelikle siz muhterem hemşerilerime, tüm Osmaniyeli hemşerilerime, vatanımıza, milletimize, Türk ve İslam Coğrafyasına ve bütün insanlık alemine hayırlar getirmesini cenabı Mevla'dan niyaz ediyorum dedi.
Sahur programına, Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş, Osmaniye Ticaret Borsası Başkanı (OTSO) Devrim murat Aksoy, Siyasi Parti ve Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri ile binlerce vatandaş katıldı.
OSMANİYE Binlerce Osmaniyeli, sahur sofrasında buluştu
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 02:22 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Meydanı, Osmaniye, Güncel
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