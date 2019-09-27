Osmaniye bisiklet sürerek, karbon salınımına dikkat çektiler

Bisiklet sürerek, karbon salınımına dikkat çektiler

Osmaniye'de Tabip Odası ile Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilciliği üyeleri, karbon salınımının iklim değişikliğine neden olduğuna dikkat çekmek için bisiklet sürdü. Üyeler, Gaz pedalına basmak yerine, bisiklet pedalı çevirin, çevreye ve doğaya katkınız olsun çağrısında bulundu.

Araçlardan çıkan karbon salınımının iklim değişikliklerine neden olduğuna dikkat çekmek için bir araya gelen Osmaniye Tabip Odası ve Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği üyeleri ortak etkinlik düzenledi. Yanlarında getirdikleri bisikletleri kullanan üyeler, motorlu araç yerine, bisiklet kullanılarak çevreye ve doğaya katkıda bulunma çağrısında bulundu. Osmaniye Tabip Odası Başkanı Dr. Asu Kaya Gedik, karbon ve karbondioksit gazlarının yoğun biçimde atmosfere salınımının, küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olduğunu belirtti. Dr. Gedik, Bireysel karbon salınımını azaltarak hava kirliliğini de azaltılması için daha çok bisiklet kullanımını, yaya ulaşımını öneriyoruz dedi.

'HEKİMLER OLARAK, İKLİM KRİZİ İÇİN ÇALIŞACAĞIZ'

Tüm dünyada iklim krizinin giderek artmakta ve derinleşmekte olduğunu belirten Dr. Asu Kaya Gedik, Biz hekimler en önemli halk sağlığı sorunu olarak gördüğümüz iklim krizi için çalışacağız, mücadele edeceğiz. Tüm dünyada karar alıcıları bir an evvel bu iklim krizi için acil eylem planları oluşturma ve bunu da ivedi olarak tüm ciddiyetiyle uygulamaya sokmaya davet ediyoruz. Bilim insanlarımız 2070 yılında Çukurova'da yani Doğu Karadeniz'in en önemli tarım havzasında ısı artışından bahsediyorlar. Bu da Çukurova'nın kuruması anlamına gelecektir. Otomobillerin gaz pedallarına basmak yerine bisiklet pedalı çevirerek bireysel olarak atmosfere karbon salınımını daha da azaltacağız ve dolayısıyla küresel ısınmaya iklim krizine katkımız olacaktır. Bireysel karbon salınımını azaltarak hava kirliliğini de azaltılması için daha çok bisiklet kullanımını, yaya ulaşımını öneriyoruz dedi.

'KISA MESAFELERDE BİSİKLET KULLANALIM'

HAYTAP Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise Tekerlekli, içten yanmalı araçları sadece uzak mesafelerde kullanalım, kısa mesafelerde mutlaka mekanik aletleri kullanalım diyoruz. Ekosistemler çöküyor, arılar ölüyor. Dünyamız geri dönüşü olmayan bir iklim değişikliğiyle birlikte, küresel ısınmanın da etkisiyle ölüyor. Bizler çocukken 'geleceğin idarecileri sizler olacaksınız' dediler. Ancak tahribatı maksimum düzeye gelmiş bir dünya bıraktılar. Çocuklarımıza daha güzel bir dünya bırakmak için lütfen kısa mesafelerde 3-5 hatta 10 kilometrelik mesafelerde bisiklet kullanın. Bisiklet sempatikliktir, özgürlüktür, dünyayı ayrıntıyla görmektir diye konuştu.