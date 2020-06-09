OSMANİYE Bisikletle ilerlerken düşen 10 yaşındaki Mustafa, yorgun mermi kurbanı çıktı - Son Dakika

Bisikletle ilerlerken düşen 10 yaşındaki Mustafa, yorgun mermi kurbanı çıktı

OSMANİYE'de bisikletle evinin olduğu mahallede gezerken bisikletten düşüp yere yığılan 10 yaşındaki Mustafa Şahin'in çekilen tomografide kafasında tabanca mermi çekirdeği tespit edildi. Küçük Mustafa, 2 günlük yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 7 Haziran Pazar günü saat 19.30 sularında Osmaniye merkeze bağlı Rahime Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anneannesiyle birlikte yaşayan Mustafa Şahin, bisikletle evinin bulunduğu mahallede gezmeye çıktı. Bir süre mahallede tur atan Şahin, bir anda düşüp yere yığıldı. Hareketsiz yatan Şahin'i görenler, sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Şahin'e ilk müdahalede bulunduktan sonra hastaneye kaldırdı. Osmaniye Devlet Hastanesi'nde çekilen tomografide Şahin'in kafasında 9 milimetre tabanca mermi çekirdeği tespit edildi. Bunun üzerine doktorlar, tomografi sonucunu alıp, polise bildirdi. HAYATINI KAYBETTİ

Polis ekipleri, merminin çıktığı tabancayı ve ateşleyen faili yakalamak için çalışma başlatırken, küçük Mustafa ise 2 gündür tedavi gördüğü hastanede dün saat 17.20 sıralarında hayatını kaybetti. Otopsisi yapılan Mustafa Şahin, bugün öğle namazına müteakip Osmaniye Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.