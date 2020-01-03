Osmaniye bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor - Son Dakika

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Osmaniye bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor
6 saat önce
OSMANİYE Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor (3)
Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 04:44 Kaynak: DHA
OSMANİYE Bu ilçeye giren sürücülerden işgaliye parası toplanıyor (3)
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