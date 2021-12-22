'Osmaniye Büyümeye Kararlı' konulu proje tanıtım toplantısı gerçekleşti - Son Dakika

'Osmaniye Büyümeye Kararlı' konulu proje tanıtım toplantısında, şehrin geleceğini şekillendirecek yağmur suyu, kanalizasyon ve içme suyu alt yapı projeleri başta olmak üzere Osmaniye'nin kısa zaman içerisinde bölgenin en yaşanabilir ve refah seviyesi yüksek şehri haline getirecek dev projelerine ilişkin geniş çaplı bir sunum yaptı.

Alt yapısı olmayan bir şehir ayakta duramaz diyen Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara; "Allah'ın izniyle siz değerli muhtarlarımız ve hemşerilerimizle birlikte artık çok yetersiz gelen şehrimizin alt yapısını tekrar ayağa kaldıracağız. Osmaniyemizin geleceğini kurtaracak alt yapıyı oluşturuyoruz. Alt yapıyla birlikte kentimizin refah seviyesini yükseltecek büyük projeleri de hayata geçireceğiz. Bu kadar büyük yatırımları hiç kimseye yerinde oturarak vermezler. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Beyefendi ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin destekleriyle bu projeleri Osmaniyemize kazandırdık. Çünkü Belediye Başkanı olarak benim bu şehre borcum var. Bu sebeple durmadan duraklamadan çalıştık ve kazandırdık. Osmaniyemiz için kazandırmaya ve çalışmaya devam edeceğiz. Yağmur suyu drenaj hattı çalışmalarının bitmesine çok az kaldı. Kanalizasyon ve İçme suyu alt yapı çalışmalarına kısa süre içerisinde başlayacağız. Çalışmaların başladığı bölgede alt yapısı biten kısımlarda asfaltlama işlemleri de hemen yapılarak tamamlanacak. Allah'ın izniyle şehrimizin tamamında alt yapı çalışmalarımız bittiğinde alt yapı ve üst yapı sorunumuz kalmayacak ve bütün Osmaniyeli hemşerilerimizin çeşmelerinden yayla suyu akacak. Biz gayret göstermezsek kaderimiz bu deyip bekleyemeyiz." İfadelerini kullandı.

Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Ahmet Özener ise; "Sayın Başkanımız hepimizin hayalinde olan Osmaniye projesi sundular. Bugüne kadar bizlerden ve Osmaniye'den kopmadan çalışmalarına şahit olduk. Yaptığı bu sunumda Osmaniye'nin yaşanabilir bir şehir olması için olması gereken her şeyi gördük. Projelerin bitiminde inanıyorum ki Osmaniye sevinecek, Osmaniye kazanacak. Kendilerine teşekkür ediyorum." Şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Kadir Kara'nın başkanlığında gerçekleşen 'Osmaniye Büyümeye Kararlı' konulu proje tanıtım toplantısına Merkez Mahalle Muhtarları Dernek Başkanı Ahmet Özener ve mahalle muhtarları katıldı. Toplantıda belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve birim amirleri de hazır bulundu.