Osmaniye Cgc'den İl Emniyet Müdürü Okumuş'a Ziyaret

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Yönetim Kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Osmaniye Cebelibereket Gazeteciler Cemiyeti (CGC) Yönetim Kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş'a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.





Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Okumuş, Osmaniye'de huzur ve güven ortamının sağlanmasının önemli olduğunu ve bunu sağlamak adına gereken adımların atılacağını söyledi.



Emniyet teşkilatı olarak eğitim çalışmalarına devam edeceklerini de aktaran Okumuş, "Yaşanan sorunların toplumun tüm kesiminin desteği ile çözüme kavuşacağına inanıyoruz. Bu anlamda basınımızla da iyi diyalog içerisinde olacağız" dedi.



CGC Başkanı, Akdeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu üyesi Ali Cihangir ise Okumuş'a yeni görevinde başarı diledi.

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