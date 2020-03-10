OSMANİYE Çocukların bulduğu el bombası imha edildi - Son Dakika
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OSMANİYE Çocukların bulduğu el bombası imha edildi

42 dakika önce

Çocukların bulduğu el bombası imha edildiOSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki boş arazide çocukların bulduğu el bombası, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılarak imha edildi.

Çocukların bulduğu el bombası imha edildi

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesindeki boş arazide çocukların bulduğu el bombası, bomba imha uzmanlarınca fünye ile patlatılarak imha edildi.

Olay, akşam saatlerinde Şehit Halis Şişman Mahallesi Savrun Çayı kenarında meydana geldi. Mezbahane civarında el bombası bulan çocuklar, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polisler, bölgeyi güvenlik şeridine alıp, bomba imha uzmanı istedi. Geniş güvenlik önlemleri altında el bombası, uzman polislerce fünye ile patlatılarak, imha edildi. Polis, bombayı bırakanları yakalamak için harekete geçti.

OSMANİYE Çocukların bulduğu el bombası imha edildi

Kadirli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 10:18 Kaynak: DHA
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