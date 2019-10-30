Osmaniye cumhuriyet bayramı kano safari etkinliği

Cumhuriyet Bayramı Kano Safari etkinliği

Osmaniye Merkeze bağlı Cevdetiye Beldesinde bir araya gelen grup, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında, Ceyhan Nehri üzerinden Yeniköy köyüne kadar 12 kilometre boyunca kano safari yaptı.

Korkut Ata Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor ve Doğa Derneği tarafından, Barış Pınarı Harekatı Şehitleri anısına bu yıl 6'ıncısı düzenlen faaliyet, 2 izci lideri ve 10 lise düzeyinde izci genç ile tamamlandı.

Dev Türk bayrağıyla birlikte fotoğraf çektiren izciler, parkur boyunca komando marşı ve sloganlar atıp 2 metre derinlikteki akarsuda kano üzerinde ayağa kalkarak İstiklal marşı söyledi. İzciler, ayrıca suda ve nehir etrafındaki doğada buldukları plastik atıkları topladılar.

Korkut Ata Gençlik Spor ve Doğa Derneği alt grubu olan Fatihin Torunları İzcilerinin Lideri Yüksek Elektrik Elektronik Mühendisi Mahmut Uçman, Ceyhan ırmağında ki kuş cenneti havzasında 8 yıldır kano safari etkinlikleri düzenlediklerini belirterek genç izcilere doğayı sporla sevdirmeyi amaçladıklarını söyledi. Uçman, 6 yıldır genelenselleştirdikleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kano Safari Etkinliğini Barış Pınarı Harekatında şehit düşen Mehmetçikler anısına gerçekleştirdiklerini sözlerine ekledi.

Kano safari etkinliğine katılan Hayvan Hakları Federasyonu Osmaniye İl Temsilcisi Veteriner Hekim Ali Laçinbala ise faaliyet süresince gençlere sudaki balıkları ve bölgenin bitki örtüsünü anlattıklarını belirterek, Doğasına sahip çıkmayan geçler zaten hayvanına da sahip çıkmaz. Hayvan hakları sadece kedi ve köpek değildir. Öncelikle doğamıza sahip çıkmak gerekir. 29 Ekim'de Çankaya'da bir bağ evinde Yarın Cumhuriyeti kuruyoruz diyen Mustafa Kemal, bizlere bu toprakları armağan etti. Biz de bu gençlere topraklarımızı tanıtmazsak, bu gençler de topraklarımıza sahip çıkmazlar. Bu duygu ve düşüncelerle tabiatımızı, doğamızı nasıl tanıyacaklarını nasıl koruyacaklarınızı doğa sporları etkinlikleriyle öğretiyoruz. dedi.