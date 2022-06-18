Öte yandan hasat edilmiş tarlalarda da etkili olan yangında çiftçilerin hazır hale getirilmiş saman balyalarını traktör yardımıyla kurtarırken yangının etkili olduğu tarlada da traktörlerle kanallar açılarak yangının etkisi azaltılmaya çalışıldı.

Olay, Düziçi ilçesi Yazlamazlı köyünde meydana geldi. Veli Gökçe 'ye ait buğday tarlasında bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyürken 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar üzerine yangın bölgesine Orman İşletme Şefliği ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik çalışması sonucu yangın söndürülün yangında yaklaşık 10 dönüm buğday küle döndü.

Kaynak: İHA

Hisarcık, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Osmaniye'de 10 dönüm buğday tarlası yandı - Son Dakika

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