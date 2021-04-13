OSMANİYE - 10 günde 13 bisiklet ve elektrikli bisiklet çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Hırsızlıkların olduğu bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, zanlının K.U. olduğunu tespit etti.

Osmaniye 'de, 10 günde 13 bisiklet ve elektrikli bisiklet çaldığı belirlenen zanlı tutuklandı.

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