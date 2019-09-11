Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de, 10 iş yerine kaçak tütün baskını
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Osmaniye'de, 10 iş yerine kaçak tütün baskını

59 dakika önce

Osmaniye'de, 10 iş yerine kaçak tütün baskınıOSMANİYE polisinin, kaçak sigara ticaretinin önlenmesine yönelik işyerine düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, çok miktarda tütün, makaron ve kaçak sigara ele geçirilirken, 10 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

Osmaniye'de, 10 iş yerine kaçak tütün baskını

OSMANİYE polisinin, kaçak sigara ticaretinin önlenmesine yönelik işyerine düzenlediği eş zamanlı operasyonlarda, çok miktarda tütün, makaron ve kaçak sigara ele geçirilirken, 10 kişi hakkında ise işlem yapıldı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekiplerince, KOM Daire Başkanlığının koordinesinde ülke genelinde Duman-7 koduyla, yasadışı tütün ve tütün mamulü, makaron, nargile tütünü ve kaçak sigara ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Bu kapsamda, il merkezimizde belirlenen 10 ayrı işyerine eş zamanlı baskın yapıldı. Yapılan aramalarda ise 303 kilo tütün, 8 bin 400 adet içi boş makaron, 18 bin 260 adet içi dolu makaron ve 313 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigara ürünlerine imha edilmek üzere el konulurken, işyeri sahipleri hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Osmaniye'de, 10 iş yerine kaçak tütün baskını

Osmaniye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 06:34 Kaynak: DHA
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