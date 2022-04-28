Osmaniye'de 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika

Osmaniye'de bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 80 AC 520 plakalı otomobil, Musa Şahin Bulvarı'nda bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten Devlet Bahçeli Alt Geçidi'ne düştü.
Tavan üstü düşen otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
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