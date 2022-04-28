Osmaniye'de 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

28.04.2022 21:59
Osmaniye'de 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Osmaniye'de bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 80 AC 520 plakalı otomobil, Musa Şahin Bulvarı'nda bariyerleri aşarak 10 metre yükseklikten Devlet Bahçeli Alt Geçidi'ne düştü.

Tavan üstü düşen otomobilde 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarılarak ambulanslarla özel bir hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye'de 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Osmaniye'de 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Osmaniye'de 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı

YORUMLAR
500
10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti Son 24 saatte korona virüsten 15 kişi hayatını kaybetti Son Dakika | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 256 oldu Son Dakika | Koronavirüs salgınında günlük vaka sayısı 2 bin 256 oldu

Musa Şahin Bulvarı, Devlet Bahçeli, Otomobil, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
21:43 Adana'da "üzerime su sıçrattın" kavgasında 13 yaşındaki çocuk öldürüldü
21:34 BM Genel Sekreteri Guterres'in Kiev'i ziyaret ettiği gün Rusya başkenti füzelerle vurdu
21:29 Kerem Aktürkoğlu'nun Abdullah Avcı itirafını gündem oldu: Futbolu bırakacaktım
21:23 İstanbul'da hastane önünde park kavgası yaşandı!
20:42 Son Dakika: Rusya, Kiev'de bir apartmanı hava saldırısıyla vurdu
20:39 Fenerbahçe'den Trabzonspor'a şampiyonluk çıkışı: Şizofrenik bir tutum
20:35 27 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2 bin 256 vaka tespit edildi, vefat sayısı 15 olarak belirlendi
20:32 Rus tanklarında ortaya çıkan tasarım hatası savaşta ağır kayıplar verilmesine neden olmuş
19:59 Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'yi büyük derde soktu!
19:51 Cumhurbaşkanına hakaret ettiği için tutuklanan İYİ Partili Alp Emeç tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 22:05:49. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 10 metre yükseklikten alt geçide düşen otomobildeki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement