100 yaşına giren Ali Hilmi Balcılar'a sürpriz doğum günü - Son Dakika
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100 yaşına giren Ali Hilmi Balcılar'a sürpriz doğum günü

08.05.2022 12:01

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 100 yaşına giren Ali Hilmi Balcılar için çocukları ve torunları doğum günü partisi düzenledi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 100 yaşına giren Ali Hilmi Balcılar için çocukları ve torunları doğum günü partisi düzenledi.

İlçeye bağlı Bahadırlı köyündeki evinin bahçesinde düzenlenen organizasyonda Balcılar, 12 çocuğu, 46 torunuyla doğum günü pastasını kesti.

Bahçeye kurulan sahnede halk oyunları gösterileri yapıldı, Balcılar'ın çocukları ve torunları sahnede şarkılar söyledi, havai fişek gösterisi yapıldı.

Balcılar, gazetecilere 100. yaşında çocuklarıyla ve torunlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kendisi için hazırlanan etkinlik karşısında çok duygulandığını dile getiren Ali Hilmi Balcılar, "Yaşım 100 oldu. Çocuklarım ve torunlarım geldi, hepsini gördüm. Pasta kestik, çok memnun oldum." dedi.

Balcılar'ın çocuklarından 49 yaşındaki Şevket Balcılar da 100 yaşına giren babalarının sürpriz doğum günüyle güzel bir gün geçirdiğini belirtti.

Babasının çok mutlu olduğunu aktaran Balcılar, "Babam 100'üncü yaşını 12 çocuğu, 20 torunu ve 26 torunun torunuyla kutladı. Güzel ve keyifli oldu. Katılanlara teşekkür ediyoruz. Çok mutlu olduk. İnşallah her yıl yapmayı planlıyoruz." diye konuştu.

Çocuklarından Nedim Balcılar, 100 yaşına giren babalarının en kıymetli hazineleri olduğunu söyledi.

100 yaşına giren Ali Hilmi Balcılar'a sürpriz doğum günü
100 yaşına giren Ali Hilmi Balcılar'a sürpriz doğum günü
100 yaşına giren Ali Hilmi Balcılar'a sürpriz doğum günü
100 yaşına giren Ali Hilmi Balcılar'a sürpriz doğum günü
100 yaşına giren Ali Hilmi Balcılar'a sürpriz doğum günü
100 yaşına giren Ali Hilmi Balcılar'a sürpriz doğum günü
100 yaşına giren Ali Hilmi Balcılar'a sürpriz doğum günü
100 yaşına giren Ali Hilmi Balcılar'a sürpriz doğum günü
100 yaşına giren Ali Hilmi Balcılar'a sürpriz doğum günü

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 100 yaşına giren Ali Hilmi Balcılar'a sürpriz doğum günü - Son Dakika


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