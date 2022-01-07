Osmaniye'de 100. yıl coşkusu - Son Dakika

Osmaniye'de 100. yıl coşkusu

OSMANİYE Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlama etkinlikleri coşkulu bir şekilde başladı. Kutlamalar kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği tarafından verilen konserle vatandaşlar düşman işgalinden kurtuluşunun gururunu yaşadı.

Devlet Bahçeli Meydanı'nda düzenlenen program Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tören protokol konuşmalarıyla devam etti. Vali Erdinç Yılmaz, şeref defterini imzalamasının ardından yaptığı konuşmada, " Amanos Dağları'nın eteklerinde, Ceyhan nehrinin suyuyla beslenen tarlaların yeşil örtüsü olan fıstık üretimiyle tarıma can veren, toprağından bereket fışkıran, nice yiğitler yetiştiren, turpun anavatanı, fıstığın başkenti, güzel ve kadim şehir Osmaniye'nin Kurtuluş'unun 100. yılını kutluyorum" diye konuştu.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara ise, "Cebelibereket sancağı Kurtuluş Savaşı'nın güney cephesinde büyük kahramanlıkların yaşandığı aziz topraklardır. Ecdadımızın bu topraklarda verdiği vatan mücadelesi Osmaniye ile birlikte aynı zamanda Kahramanmaraş ve Gaziantep'in kurtuluşuna vesile olan büyük bir destandır" dedi.

Protokol konuşmalarının ardından Osmaniye 7 Ocak İlkokulu öğrencileri tarafından sergilenen halk oyunları törene katılan vatandaşlar ve protokol tarafından beğeni ile izlendi. Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği'nce verilen konserde de dile getirilen kurtuluş türküleri beğeniyle dinlendi.

Törenin sona ermesinin ardından protokol ve vatandaşlar '7 Ocak Kurtuluş Yürüyüşü'ne katıldı. Kuva-yi Milliye kıyafeti giyen atlı birliklerinde eşlik ettiği yürüyüş Envarül Hamit Cami Camii içerisinde bulunan Kurtuluş Şehitliği'nde son buldu.