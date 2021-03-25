Osmaniye'de 107 yaşına giren şehit annesine sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 107 yaşına giren Döndü Kundakçı için belediye tarafından sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan'ın organize ettiği kutlama için üzerinde "Döndü Kundakçı 107 yaşında" yazılı doğum günü pastası hazırlatıldı. Tarhan, evinde ziyaret ettiği Kundakçı ile pastanın mumlarına üfledi.

Başkan Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaşlılara Saygı Haftası" kapsamında, ilçedeki en yaşlı şehit annesi Kundakçı'yı ziyaret ettiklerini belirterek, "Hem doğum gününü kutladık hem de çeşitli hediyeler verdik. Sağlığı çok şükür iyi. Allah uzun ömürler versin, sağlık sıhhat versin. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah şehitlerimize layık olarak görevimizi yapmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kadının kızı Zeycan Kundakçı da annesine doğum günü sürprizi yapan Tarhan ile Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederek, "Çok memnun olduk. Doktor olan başkanımız, annemin tansiyonunu ölçtü. Birlikte yaş pasta kestiler. Teşekkür ediyoruz." dedi.