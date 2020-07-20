Osmaniye'de 108 kök Hint keneviri ele geçirildi - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 108 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karakütük Köyünde hazine arazisinde Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler araziye ekilmiş 108 kök Hint keneviri ele geçirdi.

Olayla ilgili İ.Ç (47), gözaltına alınırken şüphelinin evinde yapılan aramada da ruhsatsız av tüfeği bulundu.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.