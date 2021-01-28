Osmaniye'de "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi - Son Dakika

Osmaniye'de acil çağrıların tek merkezden yönetileceği "112 Acil Çağrı Merkezi" hizmete girdi.

İçişleri Bakanlığınca tüm acil çağrıların tek numara ve merkezden karşılanarak sevk ve koordine edilmesi kapsamında 81 ilde "112 Acil Çağrı Merkezi" projesi kapsamında kentte kurulan "112 Acil Çağrı Merkezi", Fakıuşağı Mahallesi'ndeki binasında hizmete girdi.

Vali Erdinç Yılmaz, merkezin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende yaptığı konuşmada, çağrı merkezinin vatandaşların acil ihtiyaçlarına çok daha etkin ve hızlı cevap vereceğini belirtti.

Çağrı merkezinin güçlü donanım ve altyapısıyla dikkati çektiğini kaydeden Yılmaz, "Acil çağrı hizmetleri en güzel ve hızlı şekilde vatandaşlarımıza ulaşmaya devam edecek. Devletimiz ve hükümetimize bu güzel hizmet için minnettarız. Osmaniye'mize çok güzel bir hizmet kazandırılmış oldu." dedi.

Acil Çağrı Hizmetleri Daire Başkanı Tarık Bahadır da merkezdeki görevlilerin asılsız çağrıları süzerek gerçek çağrıları kurumlara yönlendirdiğini aktardı.???????