Osmaniye'de 112 Acil Servis çalışanları kan ve kök hücre bağışında bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de 112 Acil Servis çalışanları kan ve kök hücre bağışında bulundu - Son Dakika

Osmaniye'de 112 Acil Servis çalışanları kan ve kök hücre bağışında bulundu

6 saat önce

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları, kan ve kök hücre bağışında bulundu.

Osmaniye'de 112 Acil Servis çalışanları kan ve kök hücre bağışında bulundu, System.String[]

Osmaniye İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği çalışanları, kan ve kök hücre bağışında bulundu.


Görevlisi 450 personel, Cumhuriyet Meydanında kurulan Türk Kızılayı stantına gelerek kan ve kök hücre bağışı kampanyasına katıldı.


İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, ilik nakli bekleyen hastalar için kan ve kök hücre bağışı kampanyasına sonuna kadar destek verildiğini belirtti.


Kampanyaya destek veren herkese teşekkür eden Öznavruz, "Sağlık çalışanlarımız gerek kan bağışı gerek kök hücre bağışı konusunda çok duyarlılar ve fırsat bulunan her anda bağışçı olmaktadırlar. Kamu kurumlarına gerek sivil toplum kuruluşları ile yaptığımız çalışmalar ile vatandaşlarımızı kök hücre nedir, bağışçı nasıl olunur gibi konularda bilgilendirmelerde bulunmaktayız. Bugünde kök hücre bağışını yaparak vatandaşlarımıza bu konuda da yanlarında olduğumuzu göstermiş olduk." diye konuştu.

İl Sağlık Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 05:08 Kaynak: AA
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