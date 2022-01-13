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Osmaniye'de 112'ye geçen yıl yapılan çağrıların yüzde 71,65'i asılsız - Son Dakika

Osmaniye'de 112'ye geçen yıl yapılan çağrıların yüzde 71,65'i asılsız

13.01.2022 12:23
Osmaniye'de 112'ye geçen yıl yapılan çağrıların yüzde 71,65'i asılsız

Osmaniye'de, 2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne yapılan 635 bin 638 çağrıdan 455 bin 416'sı asılsız çıktı.

Osmaniye'de, 2021 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne yapılan 635 bin 638 çağrıdan 455 bin 416'sı asılsız çıktı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kentte 110 itfaiye, 112 ambulans, 155 polis, 156 jandarma, 177 orman yangın ve 122 AFAD acil çağrı numaralarının, 27 Ocak 2021'de 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü çatısı altında toplandığı belirtildi.

Açıklamada, 112'yi arayanların, önce çağrı karşılayıcı personelle görüştüğü, daha sonra ilgili kurumun çağrı merkezine yönlendirildikleri bildirildi.

27 Ocak-31 Aralık 2021'de, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğüne 635 bin 638 çağrı düştüğü ifade edilen açıklamada, bunlardan yüzde 89,43'ünün ambulans ve polis acile yönlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, çağrıların, yüzde 71,65'ini oluşturan 455 bin 416'sının asılsız olduğu bilgisine yer verildi.

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünü gereksiz meşgul edenlere idari para cezası uygulandığı hatırlatılan açıklamada, geçen yıl 4 kişiye bu nedenle 1648 lira ceza kesildiği kaydedildi.

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Ambulans, Osmaniye, Polis, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 112'ye geçen yıl yapılan çağrıların yüzde 71,65'i asılsız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de 112'ye geçen yıl yapılan çağrıların yüzde 71,65'i asılsız - Son Dakika
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