Osmaniye'de 12,5 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de kesinleşmiş 12,5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü cezaevine gönderildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" suçundan kesinleşmiş 12,5 hapis cezası olan H.K'nin kentte bulunduğunu tespit etti.
Ekipler, yaptıkları çalışmayla H.K'yi İstiklal Mahallesi'ndeki pasajdan çıkarken yakaladı.
H.K, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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