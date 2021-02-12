Osmaniye'de 15 köy okulunda yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlayacak - Son Dakika

Osmaniye'de 15 köy okulunda yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlayacak

12.02.2021 17:09
Osmaniye'de 15 köy okulunda yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlayacak, System.String[]

Osmaniye'de merkeze bağlı köylerdeki 15 okulda yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlayacak.

Osmaniye'de merkeze bağlı köylerdeki 15 okulda yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlayacak.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığınca köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda, il hıfzıssıhha kurulları ve il milli eğitim müdürlükleri iş birliğinde alınacak karar doğrultusunda, 15 Şubat'tan itibaren haftada 5 gün yüz yüze eğitim gerçekleştirilmesiyle ilgili genelge yayımlandığı anımsatıldı.

Bu kapsamda, İl Hıfzıssıhha Kurulunun toplantısında, merkeze bağlı belde ve köylerdeki 15 ilkokul ve ortaokulda eğitime başlama tarihinin ertelendiği duyurulan açıklamada, 1 Mart'ta yüz yüze eğitime başlayacak okullar, "Akyar Şehit Ali Erdinç, Cevdetiye, Çardak, İl Genel Meclisi, Çona Nurdağ, Kırmacılı Şehit Mehmet Ünaldı, Dervişli Şehit Mustafa Kök ve Şehit Jandarma Başçavuş Mehmet Çapar ilkokulları ve Akyar, Cevdetiye, İl Genel Meclisi, Çona Nurdağ, Kırmacılı Şehit Mehmet Ünaldı, Çardak ve Mamure ortaokulları." şeklinde sıralandı.

Açıklamada, diğer köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki yüz yüze eğitimin 15 Şubat'ta başlayacağı kaydedildi.

Osmaniye, Milli, Şehit, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de 15 köy okulunda yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlayacak - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Hukukçu Fenerbahçeliler Derneği, 3 Galatasaraylı futbolcu için suç duyurusunda bulundu Fenomen dansçıya "bakmama" olayını sordular, Bülent Serttaş'ı yıllar önceki kareyle vurdu Cinsel istismar ve terör propagandası suçlarından yargılanan sahte hoca Burhan Dalğali, tahliye edildi AK Partili Fakıbaba'nın sosyal medya paylaşımı akıllara "İstifa mı edecek?" sorusunu getirdi Kendisinden 15 yaş büyük bir kadına kaçan adamın canlı yayında karısına söyledikleri herkesi çıldırttı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan özeleştiri! 3 konu başlığı saydı: Arzu ettiğimizi yapamadık Annesine sarkıntılık eden adamı kasıklarından vurup öldüren genç: Pişman değilim Kamyonetle makas atan maganda trafiği birbirine kattı
Galatasaray'ın itirazını reddeden Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın 2 maçlık cezasını onadı Galatasaray'ın itirazını reddeden Tahkim Kurulu, Arda Turan'ın 2 maçlık cezasını onadı         
17:02
Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a çok sert tepki: 17 kulübün bize karşı hazırladığı bildiriyi sen yazdırdın Mustafa Cengiz'den Ali Koç'a çok sert tepki: 17 kulübün bize karşı hazırladığı bildiriyi sen yazdırdın         
16:45
Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs aşısı yapılan vatandaşların sayısı 3,5 milyonu geçti Son Dakika! Türkiye'de şu ana kadar koronavirüs aşısı yapılan vatandaşların sayısı 3,5 milyonu geçti         
16:17
Enis Berberoğlu'nun yeni fezleke talebine ret Enis Berberoğlu'nun yeni fezleke talebine ret         
16:13
Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi Turistin uyarısını dikkate almayan kadın, birkaç ay sonra kanser olduğunu öğrendi         
16:00
Son Dakika: Süper Lig'de G.Saray-Kasımpaşa ve Gençlerbirliği-Beşiktaş maçlarının saatleri değişti Son Dakika: Süper Lig'de G.Saray-Kasımpaşa ve Gençlerbirliği-Beşiktaş maçlarının saatleri değişti         
15:38
Domuz bağıyla bağlanarak öldürülen yaşlı kadının yakınları, katillerin içinde olduğu araca saldırdı Domuz bağıyla bağlanarak öldürülen yaşlı kadının yakınları, katillerin içinde olduğu araca saldırdı         
15:34
Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü Küçük çocuğun, polisle yaşadığı trafik çevirme macerası izleyenlerin yüzünü güldürdü         
15:08
Eski model Rebecca Landrith yol kenarında ölü bulundu! Cebindeki not katili ele verdi Eski model Rebecca Landrith yol kenarında ölü bulundu! Cebindeki not katili ele verdi         
14:20
Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın Meteoroloji uzmanından dikkat çeken uyarı: Sokağa çıkma yasağı 4 güne çıkarılsın         
14:12
İstanbul'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışının fotoğrafları ortaya çıktı İstanbul'da kar kalınlığının 1 metreyi bulduğu 1987 kışının fotoğrafları ortaya çıktı         
13:59
eMilli Takımlar resmi sponsorluğunu JBL Quantum üstlendi eMilli Takımlar resmi sponsorluğunu JBL Quantum üstlendi         
12:39
Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi Kapatılan fabrikadan sızan kimyasal atığın, köpeklerin rengini maviye çevirdiği iddia edildi         
12:30
Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı Gürültü şikayetine giden polis, evde düğün yapan gelin damatla karşılaştı         
12:17
Mesut Özil, kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu Mesut Özil, kendi 3D Genie'sine sahip olan ilk sporcu oldu         
12:05
NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı NASA'nın uzaydan çektiği fotoğraflar, Amazon'un 'altın nehirlerini' ortaya çıkardı         
11:38
Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı Para isteyen çiçekçi çocuğa kitap hediye eden Aleyna Tilki, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı         
08:33
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2021 17:17:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de 15 köy okulunda yüz yüze eğitim 1 Mart'ta başlayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei