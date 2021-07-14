Osmaniye'de 15 Temmuz Demavokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında resim sergisi açıldı, fidan dikildi - Son Dakika

Osmaniye'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında resim sergisi açılışı ve fidan dikimi yapıldı.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, kentteki bir alışveriş merkezinde, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin 15 Temmuz temalı resim sergisinin açılışını gerçekleştirdi.

Sergide 15 Temmuz darbe girişimine karşı halkın kahramanlık destanının anlatıldığı karakalem, yağlı boya ve sulu boyadan oluşan 63 eser yer alıyor.

Sergi açılışın ardından 15 Temmuz şehidi Mehmet Karacatilki'nin annesi Nuriye ve babası Hamza Karacatilki ile il protokolünün katılımıyla 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Hatıra Ormanı'na fidan dikildi.

Etkinliğe katılanlar fidan dikiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirdi.