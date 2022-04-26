Osmaniye'de 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Osmaniye'de 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

26.04.2022 14:26
Osmaniye'de 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Osmaniye'de kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Osmaniye'de kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında kesinleşmiş 18 yıl hapis cezasıyla aranan S.B. isimli şahsı teknik ve fiziki takibe aldı. Şahsın saklandığı adresi tespit eden İlçe Jandarma Komutanlığı ve JASAT ekipleri, düzenledikleri operasyonla hükümlüyü gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen S.E. işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi. - OSMANİYE

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İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Osmaniye'de 18 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
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