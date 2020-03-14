Osmaniye'de 2 dakika arayla 2 deprem - Son Dakika
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Osmaniye'de 2 dakika arayla 2 deprem

6 saat önce

Osmaniye'de iki dakika arayla 3.7 ve 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'de 2 dakika arayla 2 deprem, System.String[]

Osmaniye'de iki dakika arayla 3.7 ve 2.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü olan saat 12.47'de, yerin 5 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin ardından yine merkez üssü Sumbas ilçesi Mehmetli beldesinde 2.1 büyüklüğünde Deprem meydana geldi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.

(İHA)

Boğazici Üniversitesi, Osmaniye, Sumbas, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:25 Kaynak: İHA
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