Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de 2 hektar kızılçam alan yandı
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Osmaniye'de 2 hektar kızılçam alan yandı

1 saat önce

OSMANİYE'de çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar kızılçam alanı zarar gördü.

Osmaniye'de 2 hektar kızılçam alan yandı, System.String[]
OSMANİYE'de çıkan orman yangınında yaklaşık 2 hektar kızılçam alanı zarar gördü.
Yangın, akşam saatlerinde, merkeze bağlı Kırıklı köyü Kanlıgeçit mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Ormandan duman yükseldiği görenler, Orman İşletme Müdürlüğü'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen Osmaniye, Düziçi ve Hasanbeyli orman işletme müdürlüklerine bağlı arazözler ile Osmaniye ve Düziçi belediyelerine ait itfaiye araçları yangına müdahale etti. Yangın söndürme helikopterinin de müdahale ettiği çalışmayla yangın söndürüldü. 2 hektarlık kızılçam örtülü ormanlık alanının zarar gördüğü yangında ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor. Yangının çıkış nedeni ise soğutma çalışmasının ardından yapılacak incelemede kesinlik kazanacak.


- Osmaniye
Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 10:16 Kaynak: DHA
Kırıklı, Orman İşletme Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel
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