Osmaniye'de 2 hükümlü ile 1 zanlı yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde haklarında yakalama kararı bulunan 2 hükümlü ile 1 zanlı düzenlenen operasyonla yakalandı.

Osmaniye Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre,İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında 3 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.D.B., hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. ve bir dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan A.İ'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 hükümlü ve 1 zanlı, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.