Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu

08.04.2022 11:58
Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu

Osmaniye'de kaçak yollarla yurt dışından getirtilen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon değerinde 185 otomobil motor bloğu ele geçirildi.

Osmaniye'de kaçak yollarla yurt dışından getirtilen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon değerinde 185 otomobil motor bloğu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde M.K. isimli şahsın kaçak yollarla yurt dışından otomobil blokları getirdiği bilgisine ulaştı. Kimlik tespitinin ardından şahsın iş yeri ve deposu belirlendi. Operasyon hazırlıklarını tamamlayan ekipler, motor bloklarının piyasaya sürüleceği bilgisini alması üzerine deponun bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Baskın sonrası M.K. isimli şahıs gözaltına alınırken jandarma ekipleri depoda geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde yurt dışından kaçak yollarla Osmaniye'ye getirilen 185 adet otomobil bloğunun piyasa değerinin 2 milyon olduğu bilgisi öğrenildi.

Gözaltına alınan M.K.'nın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. - OSMANİYE

Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu

YORUMLAR
500
Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde 28 düzensiz göçmen yakalandı Osmaniye'de yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı Osmaniye'de yağma suçundan aranan hükümlü yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Otomobil, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Rusya, sivillerin tahliye için beklediği tren istasyonunu roketle vurdu! En az 30 kişi hayatını kaybetti
12:06 86 yaşındaki Nurten nine piyano kursuna başladı: Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim
12:03 Oktay Kaynarca, canlandırdığı Süleyman Çakır karakterini ölüm yıldönümünde andı: Unutmayan sevenlerine baş sağlığı diliyorum
11:55 21 bin liralık sahur yemeğini savunan Savcı Sayan'ın paylaştığı faturadaki hata herkesin dikkatini çekti
11:36 Rusya sivillere saldırıya devam ediyor: Kramatorsk tren istasyonunu vurdular, çok sayıda ölü ve yaralı var
11:28 8 Nisan Cuma günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:12 Ece Erken hesabının bloke edilmesine sosyal medyadan isyan etti: Şu an oğlumu çocuk oteline götürüyorum bir bakıyorum hesabıma bloke gelmiş
11:12 8 Nisan'da altının gram fiyatı 916 lira seviyesinde
11:11 Burak Yılmaz ABD yolcusu: Inter Miami ile dolgun ücrete anlaştı
10:12 Et ve Süt Kurumu'nun kapısı telle bağlandı, Kılıçdaroğlu kapıda açıklama yaptı: Hiçbir çocuk yatağa aç girmemeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 12:10:41. #1.13#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement