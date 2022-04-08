Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu - Son Dakika
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Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu

08.04.2022 19:11

Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu Kaçak yollarla yurt dışından getirtilen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon değerinde 185 otomobil motor bloğu ele geçirildiOSMANİYE Osmaniye'de kaçak yollarla yurt dışından getirtilen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon değerinde 185 otomobil...

Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu

Kaçak yollarla yurt dışından getirtilen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon değerinde 185 otomobil motor bloğu ele geçirildi

OSMANİYE Osmaniye'de kaçak yollarla yurt dışından getirtilen ve piyasa değeri yaklaşık 2 milyon değerinde 185 otomobil motor bloğu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde M.K. isimli şahsın kaçak yollarla yurt dışından otomobil blokları getirdiği bilgisine ulaştı. Kimlik tespitinin ardından şahsın iş yeri ve deposu belirlendi. Operasyon hazırlıklarını tamamlayan ekipler, motor bloklarının piyasaya sürüleceği bilgisini alması üzerine deponun bulunduğu adrese operasyon düzenlendi. Baskın sonrası M.K. isimli şahıs gözaltına alınırken jandarma ekipleri depoda geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde yurt dışından kaçak yollarla Osmaniye'ye getirilen 185 adet otomobil bloğunun piyasa değerinin 2 milyon olduğu bilgisi öğrenildi.

Gözaltına alınan M.K.'nın ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu
Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu
Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu

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Jandarma, Otomobil, Osmaniye, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 2 milyonluk motor bloğu operasyonu - Son Dakika


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