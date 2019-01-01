Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de 2 Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

Osmaniye'de 2 Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı

38 dakika önce

OSMANIYE'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Osmaniye'de 2 Otomobil Çarpıştı: 5 Yaralı, System.String[]
OSMANIYE'nin Kadirli ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kazaya karışan bir otomobilde av tüfeği ile tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirildi.

Kaza, Şehit Orhan Gök Mahallesi'nde bulunan bir kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün ismi belirtilmeyen 80 AY 259 plakalı otomobil, kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilemeleyen 80 KK 839 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, 80 KK 839 plakalı otomobilde bulunan Çiğdem, Muhammet, Efraim ve Volkan Pektuzlu ile 80 AY 259 plakalı otomobilin sürücüsü yaralandı. Otomobilde sıkışan Çiğdem Pektuzlu, itfaiyenin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 80 AY 259 plakalı otomobilde av tüfeği ve tüfeğe ait çok sayıda fişek ele geçirdi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-GÖRÜNTÜLÜ - Kadirliosmaniye

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 01:53 Kaynak: DHA

Kadirli, 3. Sayfa
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