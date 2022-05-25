Osmaniye'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Osmaniye'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

25.05.2022 09:49
Osmaniye'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında çıkan çatışmada 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Korkutlar Jandarma Özel Harekat timlerince icra edilmekte olan Eren Abluka-12 Şehit J.Er Cüneyt Kırlı operasyonu çerçevesinde, Osmaniye-Merkez-Küllü Köyü kırsalında 24 Mayıs 2022 tarihinde JÖH birlikleri ile teröristler arasında çıkan silahlı çatışmada, 2 terörist silahlarıyla birlikte ölü olarak ele geçirildi.

(Selçuk Kaya-İHA)

YORUMLAR
500
Yeşil ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi Yeşil ve Gri kategoride aranan 2 terörist etkisiz hale getirildi Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi Gri kategorideki PKK'nın mayıncısı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Osmaniye'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
15:49 MSB, teröristlere ait mağaradan İsveç yapımı tanksavarların ele geçirildiğini duyurdu
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
15:37 Gülümse Kaderine dizisinde bu akşam neler olacak? Fırat ve Ekin neden kavga edecek?
15:28 Şoför, aracının dörtlü ikaz lambasını açarak yavaşladı, arkadan gelen kamyonet aracı hurdaya çevirdi
15:21 Dünya bu skandal görüntüleri konuşuyor! Ölen adamın üzerinde tangasıyla twerk yaptı
15:09 Marmaray'da kadınların fotoğraflarını çeken sapığın sözleri yolcuları çileden çıkardı
15:05 ABD'de bir ilkokula düzenlenen saldırının yeni görüntüleri ortaya çıktı! Saldırgan bir süre bahçede dolanmış
14:50 Ünlü oyuncu Alperen Duymaz'dan boşanma iddialarına fotoğraflı yalanlama
14:47 8 yıl boyunca çocuk bekleyen ve tüp bebekle 5'iz bebek sahibi olacaklarını öğrenen çifte 6. bebek sürprizi: Dalağın altında saklanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 16:04:24. #1.12#
SON DAKİKA: Osmaniye'de 2 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement