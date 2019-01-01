Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de 2019 Fidan Dağıtıldı

Osmaniye'de 2019 Fidan Dağıtıldı

31 dakika önce

Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, "Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun" kampanyası kapsamında 2019 fidan dağıtıldı.

Osmaniye'de 2019 Fidan Dağıtıldı, System.String[]
Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, "Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun" kampanyası kapsamında 2019 fidan dağıtıldı.


Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, fıstık çamı, zeytin, biberiye, servi ve keçi boynuzu fidanları dağıtıldı.


İl Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, yaptığı açıklamada, ülke genelinde toplamda 250 milyon fidan dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi.

Osmaniye'de 2019 fidan dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Doğar, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizi ziyadesiyle memnun etti. İlerleyen zamanlarda imkan buldukça bu tür faaliyetlere devam edeceğiz inşallah." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:12 Kaynak: AA

Cumhuriyet Meydanı, Orman İşletme Müdürlüğü, Osmaniye, Güncel
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