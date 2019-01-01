Osmaniye'de 2019 Fidan Dağıtıldı
31 dakika önce
Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü tarafından, "Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun" kampanyası kapsamında 2019 fidan dağıtıldı.
Osmaniye Orman İşletme Müdürlüğü
tarafından, "Fidan dik orman olsun yaşanacak yurdun olsun" kampanyası kapsamında 2019 fidan dağıtıldı. Cumhuriyet Meydanı
'nda düzenlenen etkinlikte, fıstık çamı, zeytin, biberiye, servi ve keçi boynuzu fidanları dağıtıldı.
İl Orman İşletme Müdürü Abdulsamet Doğar, yaptığı açıklamada, ülke genelinde toplamda 250 milyon fidan dağıtımı gerçekleştirildiğini söyledi.
Osmaniye'de 2019 fidan dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Doğar, "Vatandaşlarımızın yoğun ilgisi bizi ziyadesiyle memnun etti. İlerleyen zamanlarda imkan buldukça bu tür faaliyetlere devam edeceğiz inşallah." dedi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 11:12 Kaynak: AA
İstanbul'da Trafik yoğunluğu Yüzde 1'e Düştü
Son Dakika! Şırnak'ta Terör Örgütünün Maket Uçakla Saldırı Girişimi Engellendi
İçişleri Bakanı Soylu, Yeni Yıla Yüksekova'da Komandolarla Girdi
Meteoroloji'den Uyarı: Cuma Günü İstanbul'a Kar Gelecek