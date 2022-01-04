21 motosiklet çalan zanlı tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'de farklı tarihlerde park halindeki 21 motosikleti çaldığı iddia edilen ve güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilerek yakalanan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde motosiklet hırsızlıkların atması üzerine çalışma başlattı.
Bölgedeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelinin M.A. olduğunu tespit ederek gözaltına aldı.
Farklı tarihlerde 21 motosiklet çaldığı belirlenen M.A. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Öte yandan motosikletlerin çalınma anları, güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: AA
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