22 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Osmaniye 'de minibüste Mısır ve Suriye uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.

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