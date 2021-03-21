22 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Osmaniye'de minibüste Mısır ve Suriye uyruklu 22 düzensiz göçmen yakalandı, sürücü gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep Otoyolu'ndaki uygulama noktasında Suriyeli C.E. idaresindeki minibüsü durdurdu.
Yolcuların kimlik kontrolünü yapan ekipler, minibüste bulunan 11'i Mısır ve 11'i Suriye uyruklu 22 kişinin yurda yasa dışı yollardan girdiklerini belirledi.
İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenlerin organizatörlere 3 biner dolar verdikleri ve İran üzerinden yurda girdikleri ileri sürüldü.
Minibüs şoförü C.E. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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