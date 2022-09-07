Bebek hasreti dinen çift, oğullarını keçileri "Peri"yle buluşturdu - Son Dakika
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Bebek hasreti dinen çift, oğullarını keçileri "Peri"yle buluşturdu

07.09.2022 11:28
Bebek hasreti dinen çift, oğullarını keçileri "Peri"yle buluşturdu

Osmaniye'de 23 yıldır bebek hasreti çeken Coşkun çifti, "evlat" diye sahiplendikleri, bir süre önce anne olan "Peri" isimli keçilerini hastaneden sonra geldikleri evlerinde bebekleriyle buluşturdu.

Osmaniye'de 23 yıldır bebek hasreti çeken Coşkun çifti, "evlat" diye sahiplendikleri, bir süre önce anne olan "Peri" isimli keçilerini hastaneden sonra geldikleri evlerinde bebekleriyle buluşturdu.

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 23 yıl önce evlenen 43 yaşındaki Fatma ve 45 yaşındaki Metin Coşkun çifti, evlendikleri günden bu yana çocuk sahibi olabilmek için pek çok tedaviyi denedi.

Türkiye'deki birçok merkez ve gittikleri hastanelerde çok sayıda tüp bebek işleminden sonuç alamayan Coşkun çifti, 3 yıl önce Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Süleyman Murat Bakacak'a başvurdu.

Fatma Coşkun'un ameliyatla rahmindeki miyomların temizlenmesinin ardından tüp bebek tedavisine başlandı.

Yaklaşık 2 yıl önce bir keçi sahiplenen Coşkun çifti, "Peri" adını verdikleri ve bakımını evde yaptıkları keçiyle evlat özlemini dindirmeye çalıştı. "Peri"nin bir süre önce oğlak dünyaya getirmesinden kısa süre sonra Coşkun çifti, bebeklerinin olacağını öğrendi.

KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde Muhammed Eymen adını verdikleri bebeklerini kucaklarına alan çift, duygusal anlar yaşadı. Tedavilerinin ardından Osmaniye'deki evlerine dönen çift, oğullarını "evlat" diye seslendikleri "Peri" isimli keçiyle buluşturdu.

"Peri ile konuşuyordum, dertleşiyordum, o beni anlıyordu adeta"

Fatma Coşkun, AA muhabirine, yıllar sonra anne olmanın tarifsiz bir duygu olduğunu belirtti.

Eşiyle el ele vererek 23 yıllık süreci atlatmaya çalıştıklarına işaret eden Coşkun, şunları kaydetti:

"Her yere gittik, doktor doktor gezdik ve çocuğumuz olmadı. Daha sonra ara verdim. Sonra eşim keçi aldı ve adını 'Peri' koydum, ben onu çocuğum sandım. Bizimle birlikte soframıza bile geliyordu. Banyomuzu dahi ortak kullanıyorduk. Evladımız gibiydi, eşim sırtında gezdirirdi. Peri hamile kaldı, şu an çocuğu 4 aylık. Onun da oğlu oldu, benim de oğlum oldu. İkimiz de anne olduk. Çocuk hasreti o kadar zor ki ne zaman duygularım artsa yanımda Peri'yi bulurdum. Peri ile konuşuyordum, dertleşiyordum, o beni anlıyordu adeta. Ben de onu anlıyordum. Peri'nin çocuğu oldu, o gün çok heyecanlandım. Peri'nin bir oğlu oldu, adını da 'Mehmet' koyduk. Peri doğum yaptıktan bir süre sonra Kahramanmaraş'a geldim, gebe olduğum müjdesini Murat hocamdan aldım."

"Tarifsiz bir duygu içerisindeyim"

Baba Metin Coşkun ise yıllar sonra doğan bebeklerinin kendisini çok heyecanlandırdığını dile getirdi.

Yıllardır evlat yerine keçi "Peri"yi sevdiklerini ifade eden Coşkun, "Ben işten gelirdim, çağırdığım zaman arabamı tanıyor, hemen gelirdi. Eve gelir gelmez onunla ilgileniyordum. Kucağıma alıyordum. Mesela hava sıcaksa evin içinde banyoda duş aldırıyordum. Bu ufak bir oğlaktı, telefonumun ekranında duruyor hala. Evlat yerine koyduk. Hep sırtımda oynardı. Evin içerisinde o çekyattan o çekyata zıplardı. Eşimle beraber çok seviyorduk. Bilmiyorum babalık böyle bir şeymiş demek ki. Ben çok hassas bir durumdayım şu an bunlar benim sevinç gözyaşlarım. Tarifsiz bir duygu içerisindeyim." diye konuştu.

Doç. Dr. Bakacak ise çiftin 2019 yılında rahmindeki miyom şikayetleriyle kendisini başvurduğunu ve zorlu bir tedavi sürecine başladıklarını söyledi.

Fatma Coşkun'u ameliyata alarak miyomları temizlediklerini ve tüp bebek tedavisine başladıklarını ifade eden Bakacak,"Bebeğimiz gayet iyi, gününde doğdu. Fatma Hanım da gebelikte çok ciddi bir problem yaşamadı. İnşallah birlikte güzel bir hayat sürecekler." diye konuştu.??

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Kaynak: AA

Metin Coşkun, Osmaniye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bebek hasreti dinen çift, oğullarını keçileri 'Peri'yle buluşturdu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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