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Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması

6 saat önce

24 Kasım Öğretmeler günü etkinlikleri kapsamında Osmaniye'de kutlama programı düzenlendi.

Osmaniye'de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması, System.String[]

24 Kasım Öğretmeler günü etkinlikleri kapsamında Osmaniye'de kutlama programı düzenlendi.


İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak, Bilim Sanat ve Kongre Merkezinde düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, kaliteli ve çağdaş eğitim hizmetinin, Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ulaşmanın yolu olduğunu belirtti.


Dünyanın en eski ve onurlu mesleğine sahip olmanın haklı gururunu yaşadıklarını ifade eden Albak, "Öğretmenler, her kuşağa vatanı sevmeyi, bayrağa saygı duymayı, Türk milletinin birlik ve beraberliğini öğretir. Ülkemizin aklı hür, vicdanı hür, yüksek ahlak sahibi, milli ve manevi değerlerine sahip çıkan, bilim yolunda ilerleyen nesillere ihtiyaç duyulduğu kadar bu nesillerin de öğretmenlere ihtiyacı olduğunu unutmamalıyız." diye konuştu.

Öğretmenlerden oluşan ekibin halk oyunları gösterisi sunduğu etkinlikte emekli öğretmenlere hizmet şeref belgesi, yarışmalarda başarılı olan öğrencilere de ödüller verildi.

Etkinlikte, Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmen ve öğrencileri müzik dinletisi sundu.

Osmaniye, Aydın, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 12:10 Kaynak: AA
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