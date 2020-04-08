Osmaniye'de 3.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Osmaniye'de 3.0 büyüklüğünde deprem
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Osmaniye'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Osmaniye'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü olan saat 18.47'de yerin 5 kilometre derinliğinde 3.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Bahçe, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde hissedildi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 07:20 Kaynak: İHA
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