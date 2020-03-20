Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Osmaniye'nin Sumbas ilçesi Gafarlı köyü olan saat 22.31'de 3.2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem yerin 20 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem sonrası ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi, Kadirli ve Adana'nın Kozan ilçesinde de hissedildi.


Öte yandan, son 6 gündür Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde merkez üssü Gafarlı ve Yeşilyayla olan en büyüğü 4.1 büyüklüğünde olan 12 ayrı deprem kaydedildi. - OSMANİYE

Osmaniye, Deprem, Sumbas, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:55 Kaynak: İHA

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