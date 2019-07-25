Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem
27 dakika önce
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Osmaniye Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:39 Kaynak: İHA
'nin Kadirli
ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi
ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, merkez üssü Osmaniye'nin Kadirli ilçesi Hacıhaliloğlu köyü olan saat 00.03'de, yerin 17 kilometre derinliğinde 3.7 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem sonrası can ve mal kaybı yaşanmazken, deprem kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem, Osmaniye'nin Düziçi
, Bahçe
ve Adana
'nın Kozan Kahramanmaraş
'ın Andırın
ilçesinde hissedildi. - OSMANİYE
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