Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem, System.String[]

OSMANİYE'nin Sumbas ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 12.47'de Osmaniye'nin Sumbas  ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremin, yerin 5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Sarsıntı, Sumbas'nın yanı sıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi.


Deprem Araştırma Enstitüsü, Osmaniye, Sumbas, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 01:19 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler
Fahrettin Altun'dan yabancı medyaya uyarı: Bir daha aynı hatayı yapmayın Bilim Kurulu Üyesi Prof. Alpay Azap, koronavirüs hakkında doğru bilinen yanlışlar anlattı Koronavirüsün hızla yayıldığı İspanya tamamen karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri
19:58 Koronavirüs Edremit Körfezi'nde turizmi olumsuz etkiledi
19:56 Bakan Selçuk'tan, velilere uyarı
19:55 3.kattan düşen 2,5 yaşındaki çocuk ağır yaralandı
19:55 9 Avrupa ülkesindeki Türkler 18 Mart'a kadar dönebilecek
19:54 İzmir'de kuyumcu soyguncuları yakalandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2020 20:00:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Osmaniye'de 3.7 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]