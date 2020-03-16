Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Osmaniye'de 3.8 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi merkezli, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 04:05 Kaynak: DHA
OSMANİYE'nin Sumbas ilçesi merkezli, 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Osmaniye'de saat 15.35'te merkez üssü Sumbas ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte olan deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.
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