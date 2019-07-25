Son Dakika Haberleri: Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem
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Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem

1 saat önce

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Osmaniye'de 3.9 büyüklüğünde deprem, System.String[]
OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.9  büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 00.03'te Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, Kadirli'nin yanısıra il merkezi ile çevre ilçelerden de hissedildi. İlk belirlemelere göre yıkıma yolaçmadığı belirtilen depremde yaralanan olmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.7 olarak açıkladı.


- Osmaniye
Osmaniye, Kadirli, AFAD, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:23 Kaynak: DHA
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