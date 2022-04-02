OSMANİYE'DE 3 DÖNÜM ORMANLIK ALAN YANDI - Son Dakika
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OSMANİYE'DE 3 DÖNÜM ORMANLIK ALAN YANDI

02.04.2022 17:13

OSMANİYE'nin merkeze bağlı Bahçe Köyü'nde çıkan orman yangınında 3 dönümlük alan yandı.

OSMANİYE'nin merkeze bağlı Bahçe Köyü'nde çıkan orman yangınında 3 dönümlük alan yandı.

Yangın, merkeze bağlı Bahçe Köyü'ndeki ormanlık alanda saat 14.30 sıralarında çıktı. İddiaya göre, bir çiftçinin tarlasında yaktığı anızın alevleri ormanlık alana sıçradı. Olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. 3 dönümlük alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. (DHA)

OSMANİYE'DE 3 DÖNÜM ORMANLIK ALAN YANDI
OSMANİYE'DE 3 DÖNÜM ORMANLIK ALAN YANDI
OSMANİYE'DE 3 DÖNÜM ORMANLIK ALAN YANDI

YORUMLAR
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Yangın, Bahçe, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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