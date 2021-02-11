Osmaniye'de 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla yakalanan 2 zanlıdan biri tutuklandı - Son Dakika

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde 3 iş yerinden hırsızlık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapıları kırılan Sanayi Sitesi'ndeki 3 iş yerinden çeşitli malzemeler çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüpheliler A.Y. (25) ve K.A'yı (28) operasyonla yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Y. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, K.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Öte yandan, iş yerlerinden hırsızlık yapılması çevredeki güvenlik kameralarınca kaydedildi.
Kaynak: AA
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