Osmaniye'de 3 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri güvenlik kamerasında - Son Dakika

Osmaniye'de 23 Mart günü hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kaza anı kent güvenlik yönetim sistemi kamerasınca görüntülendi.

Kayıtlarda Mustafa Ok idaresindeki hafif ticari aracın Dereobası köyü ayrımından ana yola çıkışı ve çevre yolundan ilerleyen C.K. idaresindeki otomobilin ticari araca çarpma anı yer alıyor.

Güneş Çevre Yolu üzerinde meydana gelen kazada Dereobası köyü çıkışında C.K idaresindeki otomobil ile Mustafa Ok idaresindeki hafif ticari araç çarpışmış, kazada sürücü Ok ile beraberindeki Orhan Korkmaz ve diğer araçta bulunan Mehmethan Çınkır hayatını kaybetmiş, 3 kişi de yaralanmıştı.Tedavisinin ardından adliyeye sevk edilen C.K. nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.